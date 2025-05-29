В России готовятся к снижению ключевой ставки

В связи со снижением ожиданий роста экономики и более быстрой дезинфляции все больше экспертов склоняются к тому, что в июне Центральный банк может снизить ключевую ставку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Отмечается, что прогноз по ключевой ставке на конец года остается прежним — 17%, но с возможностью отклонения в пределах от 14 до 19%.

«Часть аналитиков считает, что есть все предпосылки для плавного снижения ключевой ставки уже с 6 июня — или для четкого сигнала о намерении сделать это в ближайшем будущем, выждав время до поступления обновленных данных в июне», — говорится в материале.

По словам главного экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, все факты указывают на то, что ставка превышает норму. В случае если выяснится, что снижение было чрезмерным, это можно будет скорректировать впоследствии — время для этого еще есть, отметил он.

Экономист предрекла падение ключевой ставки

По словам экспертов «Альфа-Капитала», ждать снижения ключевой ставки уже в июне не следует. Однако они отмечают, что ЦБ может продолжить смягчение риторики. Специалисты назвали эту динамику «достаточным позитивом». Собеседники не исключают того, что Банк России начнет снижение ставки через заседание — то есть в конце июля. Они напомнили о том, что в этот период начнутся выплаты дивидендов.