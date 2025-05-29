Новак оценил устойчивость экономики России в условиях санкций

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость в условиях беспрецедентных санкций. Об этом он высказался в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

Новак оценил устойчивость экономики России в условиях санкций
© РИА Новости

Новак отметил устойчивость экономики России и подчеркнул, что сейчас активно развивается промышленное производство.

«Я хочу сказать, что наша экономика устойчива, и она показала свою устойчивость даже в условиях беспрецедентных санкций. По результатам прошлого года она выросла на 4,3 процента, а в позапрошлом году — на 4,1 процента», — добавил он.

В прошлом году Новак заявил, что западные санкции не смогли изолировать российскую экономику. До этого глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что ограничения стали одним из ключевых факторов развития российской экономики.

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