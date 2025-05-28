Силуанов отказал коммунистам в идее «раскулачивать» банки

Госдума поддержала в первом чтении поправки в бюджет 2025 года, предложенные Минфином. Они предусматривают сокращение доходов и рост расходов, а также дефицита бюджета, который достиг 3,8 трлн руб. Депутаты предложили правительству поискать недостающие деньги у банков, нефтяников и мигрантов. А также неоднократно вспоминали про вкладчиков.

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Антон Силуанов, рассказывая депутатам о цели и содержании подготовленных бюджетных поправок, не скупился на «ложки меда». На фоне сокращения доходов правительство, по его словам, планирует увеличить расходы, чтобы удовлетворить «дополнительные потребности в поддержке людей, реализации нацпроектов, обороне и безопасности». Однако парламентарии понимали: мёд понадобился для «бочки дёгтя».

Из-за резкого падения цен на нефть и укрепления рубля Минфин не может собрать запланированные нефтегазовые поступления, которые обеспечивают каждый третий бюджетный рубль. В целом, казна по этому источнику не досчитается 2,6 трлн руб. А дефицит бюджета соответственно вырастет с 1,2 до 3,8 трлн руб. Если раньше чиновники обещали с 2025 года не трогать ФНБ для финансирования дефицита, то сейчас уже очевидно, что деньги брать неоткуда. Как рассказал глава Счетной палаты Борис Ковальчук, на погашение разрыва между доходами и расходами из «кубышки» возьмут 447 млрд руб.

Параллельно с увеличением финансирования отдельных статей (например, на поддержку льготной ипотеки), Минфин предложил секвестировать такие программы, как развитие и повышение конкурентоспособности промышленности (минус 66,9 млрд руб), поддержка автопрома (минус 35 млрд руб), высокотехнологичные отрасли (минус 46 млрд руб), НИОКР (минус 9 млрд руб), производство промышленных роботов (минус 1,7 млрд руб) и тд. Одновременно ухудшен прогноз по инфляции - с 4,5% до 7,6%, а также по темпам роста реальной заработной платы с 7% до 6,8% и инвестиций в основной капитал - с 2,1 до 1,7%. Г-н Ковальчук прозрачно намекнул, что на фоне корректировки основных макроэкономических параметров, ожидания по росту ВВП на 2,5% скорее всего тоже не сбудутся.

«Существуют определённые риски недостижения данного показателя», - подчеркнул он.

(Большинство экспертов сходятся к тому, что рост экономики в 2025 году не превысит 1,1-1,4%)

Не удивительно, что эта безрадостная картина побудила парламентариев озаботиться двумя основными вопросами: правильно ли Минфин определил, кому дать деньги, а у кого забрать, и где найти дополнительные источники поступлений. Представители депутатского корпуса посетовали, что значительная часть предусмотренных поправками расходов пойдёт на оплату банкам процентов по субсидируемым государством кредитам, а затраты на экономику, в частности, развитие высокотехнологичных отраслей снижаются. Представители КПРФ предложили ввести налог на сверхприбыль для банков, а также увеличить фискальную нагрузку на сверхбогатых - или снова через НДФЛ, или через налогообложение дивидендов, которые не были затронуты недавней реформой и остались на уровне 15%.

«Не обеднели бы, если бы процентов 25% с дивидендов заплатили бы. Французы платят 75%, хоть это и недружественная нам страна!», - заявил депутат Коломейцев.

Однако Антон Силуанов идею дальнейшего «раскулачивания» (а в списке, естественно, фигурировали ещё и нефтяники) отверг с ходу. «Если мы занимали (в банках) по плавающим ставкам, значит надо платить по счетам, иначе какое будет доверие к государству?», - задал риторический вопрос министр. По его словам, власти не планируют увеличивать уровень налоговых изъятий у сверхбогатых людей или у банков. Первые и так платят достаточно. А вторым «нужна прибыль, чтобы выдавать кредиты».

«Если мы планку перегнем, будет больше стимулов уходить в другие инструменты», - объяснил логику кабмина Силуанов.

Нашлись у главы Минфина доводы и в защиту нефтяников.

«Менять наши устоявшиеся отношения с нефтяной отраслью - это создавать риски для цен на нашем внутреннем рынке на энергоресурсы и угрозы для финансовой устойчивости нефтяных компаний», - сообщил он, попросив депутатов не планировать никаких «кардинальных изменений».

«Давайте вспомним, чьи деньги находятся в банках? Наших с вами граждан! Они свои сбережения готовы положить на алтарь риска? Я думаю, нет», - вступил в дискуссию о «раскулачивании» банков Каплан Панеш.

Он был далеко не единственным, кто в этой непростой ситуации, вспоминал о вкладчиках и их сбережениях, и это, прямо скажем, не могло не настораживать. (Напомним, что накануне, когда поправки рассматривались на комитете его председатель, единоросс Андрей Макаров также призывал спросить у вкладчиков, готовы ли они отдать свои деньги, чтобы их направили «куда угодно»)

А вот г-н Бабаков из СРЗП считает, что за вкладчиков депутатам переживать не стоит. По крайней мере тем, кто планирует идти на выборы в 2026 году. «Вот, говорят, избиратели хранят деньги в банках. Да, хранят. Но кто эти избиратели? От 70 до 90% - это инвестиционные деньги, это деньги тех, кто сегодня может себе позволить держать деньги на депозитах», - заявил он, отметив, что подавляющее большинство россиян (а следовательно избирателей) вкладов не имеют.

Владислав Даванков из «Новых людей» в поисках источников дополнительных доходов снова вспомнил про мигрантов. Стоимость патента, по его словам, надо повышать в 1,5 раза - это даст бюджету 75 млрд руб дополнительно, а также вводить пошлины - это ещё плюс 10 млрд. Даванков обратил внимание, что налоги от деятельности мигрантов в российском бюджете в сумме не превышают 123 млрд руб, тогда на родину они оправляют около 2 трлн. Необходимо, по его мнению, сделать так, чтобы из РФ гастарбайтеры могли выводить только легально полученные доходы. Кроме того, государство могло бы зарабатывать на продаже красивых автомобильных номеров и экономить на артистах, берущих по 10 млн за выступления на Дне города.

«Если это патриоты, они могли бы выступать бесплатно!» - заявил депутат.

«Мы согласны с поправками, а куда деваться», - выразил общее мнение депутатского корпуса Даванков.

В итоге «за» поправки в бюджет в первом чтении проголосовали практически единодушно - один против и 22 воздержались.