Экономисты поспорили о следующем решении ЦБ по ключевой ставке

Новые данные по росту цен, кредитованию и деловой активности, а также крепкий рубль поставили перед Банком России вопрос о снижении ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров 6 июня. Хотя пик инфляции был пройден еще в марте, что стало очевидно в апреле, а затем подтвердилось в мае, ЦБ сохраняет ставку на высоком уровне в 21%. Главным препятствием к снижению стали высокие инфляционные ожидания россиян. Теперь экономисты спорят, какое решение примет Центробанк.

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Темпы роста потребительских цен на неделе с 20 по 26 мая замедлились до 0,06% после 0,07% неделей ранее и 0,06% в первой половине месяца. С января средние цены по широкому списку товаров и услуг, которые отслеживает Росстат, увеличились на 3,34%. Таким образом, без сезонных корректировок годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%.

Согласно расчетам главного экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, базовая инфляция еще в апреле снизилась до 4,4% с сезонной корректировкой в годовом выражении, базовая без туризма - до 3,7%, общая инфляция - до 6,2%.

"В мае, по нашим оценкам, общая инфляция с сезонной корректировкой окажется около 5%", - рассказал "РГ" аналитик.

Цель Центробанка по темпам роста цен - 4%.

Самый большой вклад в замедление цен внесли высокая ключевая ставка и крепкий рубль, пишут аналитики ЦБ в материале "О чем говорят тренды". Это способствовало охлаждению потребительского спроса в целом, в том числе и на импорт.

Вместе с тем, в Центробанке очень серьезно относятся к данным об инфляционных ожиданиях населения, а они остаются неприятно высокими. В мае оценка инфляции, которую россияне ожидают через год, составила 13,4% по сравнению с 13,1% в марте. По логике регулятора, эти ожидания могут быть даже более весомым фактором денежно-кредитной политики (ДКП), чем текущие темпы роста цен. И чем выше инфляционные ожидания, тем жестче политика Центробанка. Требуемая жесткость может достигаться не только повышением, но и длительным удержанием высокой ключевой ставки.

Оказалось, что ожидания увеличились за счет людей, у которых нет сбережений. Однако у тех, кто располагает сбережениями, оценки будущей инфляции снизились. Инфляционные ожидания предприятий тоже снижаются. Эта неоднозначная ситуация наверняка будет в центре обсуждения на совете директоров ЦБ, но единственно определяющим фактором ожидания не станут, говорит зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

"То, что было определяющим фактором "вчера" может не быть значимым в прогнозе на "завтра". Так и инфляционные ожидания. Если "вчера" это было одним из главных факторов, то "сегодня", как обращает внимание ЦБ, они уже не одинаковы у разных групп населения", - заметил Мехтиев.

В отличие от предыдущих месяцев, когда экспертное сообщество было практически единым в прогнозах по ставке, июньское заседание вызывает куда больше разногласий. Так, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов заявил "Российской газете", что не ждет снижения так скоро.

"Мы ждем сохранения ключевой ставки на уровне 21%. Поводы для смягчения ДКП у Центробанка действительно появились, но причины для поддержания жесткой ДКП также остаются", - считает он.

С учетом новых данных по темпам роста цен Банк России может осторожно снизить ключевую ставку на 0,25%, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Последние данные показывают, что инфляция снижается. Правда, против такого решения может сработать расширение дефицита бюджета", - отметил депутат.

Новая статистика добавила Центробанку аргументов для снижения ключевой ставки сильнее, чем на 0,25%, полагает Александр Исаков.

"Во-первых, деловая активность охлаждается - в первом квартале 2025 года ВВП снизился на 1% квартал к кварталу с сезонной коррекцией. Опережающие индикаторы говорят и о снижении инвестиционной активности. Во-вторых, ценовое давление падает быстрее прогнозов Банка России. В-третьих, кредитные условия остаются жесткими: портфель кредитов физлицам по итогам первого квартала сократился на 200 млрд руб., а юрлицам - на 100 млрд руб.", - перечислил он.

Среди тех, кто вместе с Исаковым и Аксаковым допускает снижение ключевой ставки уже в июне - главный экономист "Т-банка" Софья Донец, а также аналитики Института Гайдара, компаний "Цифра брокер" и "Риком-Траст". Но ряды экономистов, которые убеждены, что ЦБ начнет опускать ключевую ставку только с июля или позже, все же гораздо шире.

В самом Центробанке заранее никогда не раскрывают своих решений по ключевой ставке, однако зампред ЦБ Филипп Габуния заявил, что совет директоров 6 июня рассмотрит более разнообразные варианты решений, чем это было в апреле. Тогда, по словам Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки даже не обсуждалось, поскольку сложился "широкий консенсус по ее сохранению".

"Мы будем рассматривать вновь поступившие данные. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения, как по ставке, так и сигналов у нас будут более разнообразны, чем в апреле", - пообещал Филипп Габуния.

Даже если совет директоров ЦБ оправдает ожидания оптимистов и начнет снижать ставку на следующей неделе, этот процесс не будет ни глубоким, ни быстрым, предупреждает Александр Исаков. По его прогнозу, по итогам 2025 года регулятор ограничится снижением ключевой ставки до 16-17%.

Если снижать ставку быстрее, то торможение инфляции, скорее всего, окажется неустойчивым и прервется. В том числе и потому, что держать деньги на вкладах в банках людям покажется уже не так выгодно, и они могут направить более значимую часть сбережений на текущее потребление. Центробанку придется постоянно взвешивать риски ускорения цен и охлаждения экономического роста, чтобы отыскать путь между этих опасностей.