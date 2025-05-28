Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол выразил свое категорическое несогласие с законопроектом Линдси Грэма* (в списке террористов и экстремистов РФ) о санкциях против России. По его мнению, введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые торгуют с Россией, приведет к негативным последствиям, передает американское издание Responsible Statecraft.

По словам Пола, если законопроект Линдси Грэма* будет принят, «это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались». Он счел «откровенно безрассудным» решение ввести 500% вторичных тарифов для стран, которые торгуют с Россией.

Пол обратил внимание на то, что эти тарифы могут постепенно доходить до 1000%. Они распространяются не только на нефть и газ, но и на другие российские товары - уран, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию, отметил сенатор.

Подчеркивается, что эти российские товары пользуются спросом у таких союзников США, как Израиль, Тайвань и Япония. Кроме того, многие страны Европейского союза, включая Германию, Испанию и Бельгию, импортируют сжиженный газ из России. Даже сами США покупают у России уран, отметил Пол.

Этот закон нанесет значительный ущерб Соединенным Штатам как в экономическом, так и в стратегическом плане. В случае его принятия эти пошлины сделают торговлю США со многими странами невыгодной, приведут к росту цен для американских потребителей и создадут угрозу дальнейшего ослабления доллара. В случае принятия эти пошлины сделают торговлю с многими странами невыгодной, повысят цены для американских потребителей и ещё больше ослабят доллар, отметил сенатор.

Кроме того, это может ухудшить отношения США с целым рядом ключевых союзников на этапе, когда геополитика становится все более шаткой, указал Пол.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.