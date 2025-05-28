Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

Европейские компании, работающие в Китае, признались, что замедление темпов роста этой экономики оказалось куда более серьезной проблемой, чем торговая война. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

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Оно сослалось на опрос, проведенный Торговой палатой Европейского союза (ЕС) в Китайской Народной Республике (КНР), который показал, что рекордное число компаний (503) пессимистично настроены относительно их будущих прибылей. 73 процента респондентов признались, что вести бизнес в Китае стало сложнее. 71 процент опрошенных считают главной проблему именно с ростом экономики КНР, а торговое противостояние ставят на второе место. Уровень оптимизма европейских предпринимателей относительно будущего роста и прибылей упал до рекордно низких 29 и 12 процентов соответственно.

Отмечается, что экономика этой страны лишилась важного драйвера роста еще во времена пандемии, когда Китай принял жесткие меры в секторе недвижимости. Они обернулись падением внутреннего спроса и устойчивым дефляционным давлением. Чтобы компенсировать слабый внутренний спрос, производители нарастили экспорт, но и этот инструмент рискует не дать желаемого результата из-за той напряженности, которая сложилась у Пекина в отношениях с такими торговыми партнерами, как США.

Ранее сообщалось, что Китай начал искать поддержку у европейского бизнеса и даже готов предоставить ему наилучшие условия в связи с торговой войной с США. Предприниматели из ЕС получили доступ к высокопоставленным политикам КНР, которые в свою очередь обещают улучшение условий и сотрудничество.