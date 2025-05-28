Европейцы планируют сократить потребление воды

Европейская комиссия занялась разработкой плана, который подразумевает необходимость в сокращении странами-членами Европейского союза потребления воды на 10% к 2030 году из-за засухи. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующий план.

Также предполагается, что страны ЕС должны будут нарастить инвестиции в очистную инфраструктуру. В публикации издания сообщается, что план, который планируется представить в июне текущего года, станет первой попыткой Европейской комиссии установить целевые ориентиры для эффективного использования водных ресурсов.

По информации от источников, близких к процессу разработки плана, Еврокомиссия намерена рекомендовать выделять ежегодно 23 миллиарда евро на инвестиции в инфраструктуру водоснабжения. В публикации отмечается, что этот шаг говорит о том, что государства — члены Европейского союза обеспокоены сокращением запасов подземных вод в ЕС.

Ранее власти Нью-Йорка призвали жителей экономить «каждую каплю» воды из-за засухи в минувшем октябре. Мэр Эрик Адамс призвал граждан помочь в решении вопроса. Например, посоветовал для экономии воды, в частности, не поливать газон слишком часто и следить, чтобы кран не оставался открытым во время чистки зубов.