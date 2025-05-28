Курс доллара может достичь трехзначного уровня уже в этом году.

Такой прогноз в интервью ТАСС озвучила главный экономист Т-Банка Софья Донец, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, укрепление рубля в первом полугодии 2025 года можно объяснить лишь сочетанием благоприятных факторов, таких как экспорт и импорт. Экспорт пока не отреагировал на снижение цен на сырьевые товары, а импорт взял паузу, но постепенно начнет восстанавливаться.

Также, как считает специалист, в настоящий момент рубль поддерживают инвестиционные операции, которые адаптируются к высоким процентным ставкам и изменениям на рынке. Однако уже в июле-августе курс доллара ждёт перелом.

Экономист полагает, что ослабление рубля могут спровоцировать сезонные торговые потоки, увеличившийся спрос на валюту, а также меры со стороны Центрального банка или правительства. Многие эксперты предполагают, что на следующем заседании Банка России 6 июня может произойти первое снижение ключевой ставки в текущем цикле, что приведет к потере части поддержки для рубля.

Названа причина резкого ослабления доллара

Тем не менее, Донец считает, что снижение ставки может оказать положительное влияние на валютный рынок. Это способствовало бы сбалансированию рынка. Также можно рассмотреть возможность корректировки механизма валютных операций в рамках бюджетного правила, но пока ни Минфин, ни ЦБ не спешат с такими решениями, вероятно, полагая, что рынок сам скорректируется, объяснила эксперт.

В целом, учитывая все факторы и текущую экономическую ситуацию, экономист считает, что курс доллара может вернуться к 95-100 рублям к концу 2025 года. Американская валюта значительно упала по отношению к рублю, снизившись с 101,68 до 79,71 с января по май 2025 года.

Доллар впервые с мая 2023 года опустился ниже отметки 80, что способствовало замедлению инфляции в России. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что к концу года курс «американца» может вернуться в диапазон 95-100 рублей.

По словам инвестора Ильи Радченко, жесткая монетарная политика и высокий уровень ключевой ставки Центрального банка помогают удерживать капитал внутри страны. В начале года импорт снизился из-за сезонных факторов и до сих пор не начал восстанавливаться, в то время как экспортеры продолжают продавать свою валютную выручку.

Эксперт также отметил, что снижение цен на нефть, увеличение импорта и рост спроса на валюту могут изменить ситуацию на валютном рынке. Большинство прогнозов указывают на курс около 95 рублей за доллар к декабрю.

Аналитик предполагает, что в июне Центральный банк, вероятно, сохранит текущую процентную ставку, что позволит курсу доллара оставаться на прежнем уровне. Однако уже в июле регулятор может намекнуть на возможное снижение ставки. Как только начнется цикл смягчения денежно-кредитной политики, рубль может потерять свою поддержку.