Антироссийские санкционные меры Евросоюза принесли вред Германии, в то время как Россия под их влиянием развила собственные отрасли промышленности и тем самым усилила свои позиции. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Карстен Хильзе в комментарии, опубликованном в немецком издании Deutschland-Kurier.

По его словам, уже первые пакеты санкций оказали негативный эффект на экономику стран Евросоюза, в особенности на экспортно ориентированную Германию. В связи с этим он привел в пример экономическую ситуацию в Саксонии, где производство продуктов питания, предназначенных на экспорт, обрушилось на 25%.

"В конечном счете эти санкции навредили только нам, а Россию, наоборот, усилили, поскольку ей пришлось развивать собственные отрасли промышленности и, соответственно, становиться менее зависимой от импорта", - подчеркнул Хильзе.

Политик также обратил внимание, что энергетический переход в Германии был возможен только "благодаря поставкам дешевого российского газа, на котором работали газовые электростанции, сглаживавшие колебания в выработке электроэнергии".