«Непрерывные поставки»: Турция просит Путина о поддержке на переговорах «Газпрома» и Botas

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что переговоры между компаниями «Газпром» и Botas продолжаются. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в этом вопросе, передает ТАСС.

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Фидан принял участие в пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что Турция большую часть своих потребностей в газе закрывает поставками из России.

«Важно, чтобы это продолжалось непрерывно и надлежащим образом. В настоящее время ведутся переговоры между Botas и "Газпромом". Мы попросили господина Путина оказать поддержку в этом вопросе», — отметил Фидан.

Он не стал уточнять, о чем именно ведутся переговоры и какую помощь хотела бы получить турецкая сторона.

По данным Reuters, речь на встрече Фидана с Путиным, могла идти о платежах Турции за газ. Также на переговорах с Путиным активно обсуждались вопросы, связанные с АЭС «Аккую», строящейся «Росатомом» на юге Турции, говорится в материале.

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что в ближайшие годы Анкара рассчитывает на более выгодные цены на российский газ. Он выразил надежду на достижение взаимопонимания с «Газпромом».