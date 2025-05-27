Миронов потребовал от ЦБ резко снизить ключевую ставку

Банку России следует резко понизить ключевую ставку. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов, передает «Царьград».

По словам Миронова, бизнес фиксирует снижение спроса, но в ответ не снижает, а повышает цены, пытаясь возместить потери. Как уточнил он, «в наших реалиях высокая ключевая ставка подстегивает рост цен, а не замедляет их».

Сейчас единственным фактором, который сдерживает инфляцию, является укрепление рубля, но этот тренд от ставки не зависит, отметил парламентарий. Он обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина, которое было сделано в середине мая. Глава РФ заявил, что власти страны должны добиться замедления инфляции, но предостерег, что при этом экономика не должна быть заморожена.

«Эту задачу реально выполнить только одним способом — резко снизить ключевую ставку ЦБ и открыть финансовый кислород для предприятий. Любое иное решение — путь к полномасштабному кризису», — указал Миронов.

Напомним, что заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 6 июня 2025 года.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников указал на наличие в стране признаков переохлаждения экономики. Об этом, как уточнил он, свидетельствует замедление темпов экономического роста в первом квартале почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, что прежде всего сказывается на спаде в производственном секторе.