Ограничительные меры, принятые Евросоюзом в отношении России, не приносят ожидаемого эффекта. Более того, в 2025 году Россия получит от продажи энергоресурсов и сырья в страны ЕС больше денег, чем Европа тратит на военную поддержку Украины, сообщает газета Bild.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в 2025 году Россия планирует получить доход от продажи энергоносителей и сырья в размере 233 миллиардов евро. Из этой суммы более 20 миллиардов евро придется на страны Европейского союза. Это превышает объем военной помощи, которую ЕС оказывает Украине.

По данным Bild, в феврале страны, не входящие в ЕС, заплатили России за поставки газа, нефти, сжиженного природного газа, угля и урана 640 миллионов евро.

Как сообщается, Китай, Индия и Турция были основными покупателями энергоресурсов из России. На их долю пришлось около двух третей всего российского экспорта в этой сфере. В то же время Европейский союз, который позиционирует себя как союзник Украины, только за один месяц приобрел у России нефти, газа и урана на сумму около 2 миллиардов евро.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Великобритания предоставит Украине дополнительные средства в размере 3 миллиардов долларов, которые были получены от замороженных активов РФ.