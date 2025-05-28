Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

В правительстве на этой неделе подготовят предложения по поддержке угольной отрасли, они будут как системного характера, так и по отдельным компаниям.

Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы министр финансов России Антон Силуанов.

"Даже в сложной ситуации в угольной отрасли, <…> в целом не могу сказать, что ситуация критичная. Требует поддержки государства, однозначно. И такие предложения на этой неделе у председателя правительства будут выработаны и доложены президенту. И здесь будут предложения системного характера и более точечные тем компаниям, которым нужна помощь", - сказал он.

Угольный сектор столкнулся с рядом сложностей из-за неблагоприятной конъюнктуры. Кузбасс является ключевым регионом для угольной отрасли России, здесь добывается половина угля страны.

Совещание по вопросам поддержки угольной отрасли прошло во вторник в Кемерове с участием Силуанова, а также министра энергетики РФ Сергея Цивилева, генерального директора РЖД Олега Белозерова и руководства угольных предприятий региона.