Япония перестала быть лидером по объему зарубежных активов

Германия впервые за 34 года заняла первое место в мире по объему чистых зарубежных активов, сместив Японию с позиции лидера.

Об этом пишет Bloomberg.

«Япония впервые за 34 года утратила статус крупнейшего в мире государства-кредитора, несмотря на рекордный объём зарубежных активов», — говорится в материале.

Согласно данным японского министерства финансов, в 2024 году общий объём зарубежных активов страны составил 533,05 трлн иен, или около $3,7 трлн. Несмотря на рост на 13% по сравнению с предыдущим годом, Япония уступила лидерство.

Чистые внешние активы Германии увеличились более чем на 25% и достигли $3,966 трлн, что позволило ФРГ занять первое место в мировом рейтинге. На третьей позиции остался Китай — его показатель составил около $3,6 трлн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года разрыв между вкладом стран БРИКС и «Большой семёрки» в мировую экономику вырос до 8%.