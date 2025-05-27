Российский бизнес получил новую площадку для переезда

Гонконг открыл возможности для редомициляции иностранных компаний после вступления в силу 23 мая пакета изменений к местному законодательству. Специальный административный район Китая стал новой альтернативой для российского бизнеса, желающего покинуть недружественные юрисдикции наряду с ОАЭ, Маврикием и Сейшелами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных юристов.

Власти Гонконга приняли решение о разрешении корпоративных переездов в рамках поддержки экономики в условиях торговой войны между США и Китаем. В 2021 году, в КНР уже вводили аналогичные меры, но касались они только инвестиционных фондов, теперь возможность распространяется на все типы компаний.

Новый режим доступен частным и публичным компаниям с ограниченной и неограниченной ответственностью при условии одобрения переезда тремя четвертями участников. При этом отсутствуют требования к выручке, активам или численности персонала переезжающих организаций. Гонконг не применяет правила контролируемых иностранных компаний, что позволяет эффективно планировать налоговую нагрузку без риска двойного налогообложения.

«Речь идет не только о налогах, но и о развитии сервисной инфраструктуры. Гонконг реагирует на запрос международного бизнеса — не только российского — на устойчивые правила, юридическую предсказуемость и доступ к банковской системе без потери корпоративной истории»,— отметила руководитель отдела международного налогового планирования юридической компании Amond & Smith Софья Гурова.

Налоговые преимущества юрисдикции включают стандартную ставку налога на прибыль в размере 16,5%. Действующее соглашение между Гонконгом и Россией об избежании двойного налогообложения позволяет снизить налог на доходы у источника выплаты по дивидендам с 15 до пяти процентов, а по процентам и роялти — с 25 % до нуля и трех процентов соответственно. Налоговый режим территории при правильном структурировании дает возможность освободить от налогообложения все доходы компании, в отличие от ограниченного перечня в ОАЭ.

Однако переезд в Гонконг сопряжен с определенными рисками. Крупные банки территории, преимущественно китайские и британские, опасаются вторичных санкций и неохотно проводят операции с российским участием.

«Требование о раскрытии конечного бенефициара для гонконгских компаний может даже усугубить проблему, поскольку банки могут потребовать от редомицилированной компании раскрытия информации»,— предупреждает глава практики китайского права юридической фирмы ККМП Чак Пэн.

Дополнительные сложности включают отсутствие устоявшейся практики применения нового режима и взимание гербового сбора с некоторых операций. Для налоговой эффективности торговых компаний необходимо ведение деятельности вне Гонконга, что создает налоговые риски в странах торговли. Получение льготного налогообложения доходов от внутригрупповой холдинговой и казначейской деятельности требует выполнения условий по серьезному уровню присутствия в юрисдикции.