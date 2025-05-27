Российским угольщикам спрогнозировали затяжной кризис

Убыточность значительной части российской угольной отрасли сохранится как минимум до 2030 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз участников рынка.

В ближайшие пять лет доходность сохранят только экспортеры коксующегося угля. Прибыль же российских поставщиков энергетического и востребованного на китайском рынке антрацита продолжит быть отрицательной по большинству направлений. Более того, финансовое положение ряда отраслевых компаний может за это время может ухудшиться, считают аналитики.

Эксперты NEFT Research прогнозируют, что наиболее кризисная ситуация будет фиксироваться в сегменте металлургического угля. В среднесрочной перспективе прибыльность при поставках этого вида российского топлива может просесть на 23-56 процентов в сравнении с показателями текущего года и составить 0,5-2,1 тысячи рублей за тонну в зависимости от порта. Схожая динамика затронет и экспорт энергетического угля. Убытки при поставках этого вида топлива к 2030 году достигнут в среднем 0,29-1,5 тысячи рублей за тонну.

Кризисная ситуация в российской угольной отрасли наблюдается не первый год. Только за первые два месяца 2024-го почти каждая вторая отраслевая компания в РФ оказалась убыточной. По итогам первого квартала 2025-го совокупные потери угольщиков, по данным Минэнерго, превысили отметку в 70 миллиардов рублей против 112,6 миллиарда за весь прошлый год. В качестве одной из главных причин подобной тенденции эксперты называют падение мировых цен на уголь. Дополнительные проблемы отрасли также создают подорожавшая логистика и усложнение международных расчетов за топливо из-за западных санкций.