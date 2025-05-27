ЦБ установил курс доллара в России

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 28 мая.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 4 копейки, составив 79,6176 руб. Курс евро вырос на 43 коп. до 90,9007 руб.

Китайский юань вырос на 2 коп. до 11,1014 руб.

Финансовый маркетплейс «Сравни» фиксирует рост выдачи потребительских кредитов в апреле 2025 года на 40% по сравнению с мартом и на 5% относительно апреля 2024 года. А кредитных карт - на 17% в месячном выражении и на 35% год к году.

«Существенный рост выдачи потребительских кредитов, видимо, связан с эффектом базы, так как в марте их количество неожиданно упало на 12,3% г/г. Рост выдачи потребительских займов на 5% в годовом выражении достаточно умеренный, так как ниже среднегодовых темпов инфляции, которая на 19 мая составляла 9,9%, а значит не должен стать проинфляционным фактором», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Резкий рост выдачи кредитных карт может свидетельствовать о том, что население старается чаще прибегать к займам, по которым есть беспроцентный период, так как стоимость потребительских кредитов и микрозаймов “до зарплаты” слишком высокая.