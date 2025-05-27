ЦБ установил курс доллара в России
Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 28 мая.
По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 4 копейки, составив 79,6176 руб. Курс евро вырос на 43 коп. до 90,9007 руб.
Китайский юань вырос на 2 коп. до 11,1014 руб.
Финансовый маркетплейс «Сравни» фиксирует рост выдачи потребительских кредитов в апреле 2025 года на 40% по сравнению с мартом и на 5% относительно апреля 2024 года. А кредитных карт - на 17% в месячном выражении и на 35% год к году.
«Существенный рост выдачи потребительских кредитов, видимо, связан с эффектом базы, так как в марте их количество неожиданно упало на 12,3% г/г. Рост выдачи потребительских займов на 5% в годовом выражении достаточно умеренный, так как ниже среднегодовых темпов инфляции, которая на 19 мая составляла 9,9%, а значит не должен стать проинфляционным фактором», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Резкий рост выдачи кредитных карт может свидетельствовать о том, что население старается чаще прибегать к займам, по которым есть беспроцентный период, так как стоимость потребительских кредитов и микрозаймов “до зарплаты” слишком высокая.
«В мае годовая инфляция ушла ниже 10% годовых. Это означает, что даже на фоне некоторого оживления потребительского кредитования население остается достаточно чувствительным к стоимости заимствований. Умеренные темпы прироста потребкредитования при замедляющейся инфляции могут быть восприняты Банком России как признак стабилизации потребительского спроса. В случае их продолжения в ближайшие два месяца это может создать условия для снижения ключевой ставки на одном из летних заседаний ЦБ, что в дальнейшем сделает кредиты доступнее и поддержит восстановление внутреннего спроса», - отметил эксперт.