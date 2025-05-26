Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

Высокая ключевая ставка Банка России стала нелегким испытанием для российских компаний. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Его процитировало ТАСС.

По его словам, компаниям непросто справляться с нынешним значением «ключа». Причем речь идет не только об обрабатывающей промышленности, но и о целом перечне отраслей. Кроме того, сказывается влияние крепкого рубля. Поэтому правительство в ежедневном режиме следит за тем, какие сегменты экономики и предприятия нуждаются в помощи.

«Импорт снижается из-за того, что ключевая ставка высокая», — отметил вице-премьер.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал постепенное снижение ключевой ставки важным условием для поддержания высокого уровня деловой активности.

Кроме того, он считает, что еще одно увеличение «ключа» может обернуться ростом числа банкротств российских компаний и предприятий. А значит, под угрозой может оказаться финансовое положение наиболее активных инвесторов с большим уровнем закредитованности.