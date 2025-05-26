Запрет со стороны Брюсселя на закупку в России ядерных топливных элементов будет иметь трагические последствия не только для Венгрии, но и для всего европейского энергетического рынка, предупредил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом пишет агентство MTI.

Министр заметил, что Брюссель намеревается запретить закупку у России тепловыделяющих элементов, необходимых для работы АЭС. Он добавил, что в ряде европейских стран имеются ядерные объекты на основе российских реакторов.

По его словам, реализация этой инициативы приведет к резкому росту цен на электричество, что ухудшит и без того сложное положение европейской экономики.

«Сегодня в Европе мы платим за электроэнергию в два-три раза больше, а за природный газ — в четыре-пять раз больше, чем в США или Китае. Очевидно, что таким образом невозможно построить конкурентоспособную экономику. Это видно по экономическим показателям многих европейских стран», — отметил Сийярто.

Глава ведомства подчеркнул, что Брюссель полон решимости поддержать Украину даже ценой разрушения экономики Европы и создания новых трудностей для европейских семей.