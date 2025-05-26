Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в понедельник опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 9 апреля 2025 года и снизился на 2,54% - до 2 699,84 пункта, долларовый индекс РТС просел на 2,47% - до 1 067,69 пункта. Курс юаня вырос на 6,8 копейки - до 11,09 рубля.

Российский фондовый рынок завершил торговый день в существенном минусе из-за геополитической обстановки, ослабления рубля и противоречивых корпоративных новостей, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок акций

"Лидером роста на падающем фондовом рынке оказались акции МКБ, возможно, в связи с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне", - отмечает Мильчакова. Так, лидерами роста стали "префы" "Башнефти" (+0,13%), бумаги МКБ (+0,11%).

Среди лидеров понижения оказались бумаги СПБ Биржи (-8,87%), акции "Совкомфлота" (-5,68%), бумаги "Эн+" (-5,25%), акции "Вуш холдинга" (-5,18%) и "М.Видео" (-5,18%). Лидерами понижения, по словам эксперта, стали акции СПБ Биржи, скорее всего, из-за геополитических рисков.

Прогноз на 27 мая

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что 27 мая индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2 700-2 800 пунктов. Курс юаня будет находиться в диапазоне 11,1-11,5 рубля, курс доллара - на уровне 79-81 рублей, а евро - в границах 89-91 рубля.