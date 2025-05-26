Президент России Владимир Путин вспомнил о своей работе в КГБ во время встречи с представителями российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря об ответственности для нарушителей в сфере закупок отечественного оборудования, Путин предложил ввести против них санкции и ужесточить контроль. В этот момент первый вице-премьер Денис Мантуров выдвинул встречную инициативу — он предложил ввести уголовную ответственность.

«Кто в КГБ работал? Я или он?», — заявил президент.

Как уточнил Путин, речь должна идти об экономических мерах. По мнению президента, наказание для нарушителей в этой области должно мотивировать их вести работу в рамках нормы.

Ранее Путин пошутил на встрече с представителями бизнеса о «начальстве».