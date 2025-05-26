Путин пошутил на встрече с бизнесом: «Все расписано»

Президент России Владимир Путин пошутил на встрече с бизнесом — он заявил, что мероприятие «расписано заранее». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В начале встречи Путин предложил предпринимателям озвучить предложения и оценки ситуации на российском рынке. Но в этот момент вице-премьер России Денис Мантуров передал ему бумаги. В ответ на это глава государства заявил, что протокол встречи уже расписан, а «начальство» знает о том, что они будут делать.

«У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать», — сказал ему Путин.

26 мая Путин провел в Москве встречу с представителями бизнеса.