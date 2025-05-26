«Это дыра»: Путин высказался о работе зарубежных маркетплейсов в РФ
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ, поскольку в настоящее время они являются «дырой», через которую можно завозить что угодно. Его слова приводит РИА Новости.
Путин указал, что о работе зарубежных маркетплейсов в РФ говорят «уже давно».
«Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», — сказал президент на встрече с представителями деловых кругов РФ.
Ранее Путин заявил, что целый ряд западных компаний ушли из России по принуждению элит собственных стран.