Путин назвал причину ухода западных компаний из РФ

Ряд западных компаний ушли из России по принуждению элит собственных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что многие иностранные бренды были буквально вынуждены покинуть Россию. Даже несмотря на очевидные последствия такого решения.

«С российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний. Причем некоторые из них, к сожалению, это очевидная вещь, подставили своих российских партнеров», — сказал Путин во время встречи с представителями деловых кругов РФ.

Ранее президент России назвал качество успешного предпринимателя. По его словам, наиболее успешными становятся те, кто умеет общаться с людьми.