Лагард увидела шанс для евро выйти из тени доллара

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что непредсказуемая политика Дональда Трампа создаёт «уникальную возможность» для укрепления международной позиции евро и получения валютным блоком тех привилегий, которыми до сих пор пользовались только США. Как сообщает Bloomberg, об этом Лагард заявила в понедельник, 26 мая, выступая в Берлине.

Глава европейского регулятора подчеркнула, что если национальные правительства Европы смогут устранить внутренние противоречия и ограничения, которые долгое время сдерживали экономический потенциал ЕС, они смогут получить выгоды в виде более низких расходов на заимствования, а также большей защиты от валютных колебаний и санкционного давления.

«Текущие перемены открывают окно возможностей для “глобального момента евро”», — сказала Лагард. — «Это шанс для Европы взять судьбу в свои руки. Но это не привилегия, которую нам просто вручат. Ее нужно заслужить».

Агентство отмечает, что выступление Лагард является ярким примером того, как европейские политики пытаются превратить атаки Трампа на глобальную торговлю и международные институты в стратегическое преимущество для ЕС. Эти амбиции находят поддержку и на финансовых рынках: инвесторы распродают доллар на фоне торгового хаоса, что поддерживает курс евро — движение, которое Лагард ранее называла «контринтуитивным», но вполне оправданным.

В своей речи она также напомнила об исторических эпизодах, когда действия США могли поколебать доминирование доллара как мировой резервной валюты. В частности, она упомянула решение президента Ричарда Никсона в 1970-х годах приостановить конвертацию доллара в золото. Если тогда альтернативы доллару не существовало, то теперь у мира есть евро — «еще одна международная валюта рядом с долларом», — отметила Лагард.

По данным последнего отчета ЕЦБ, роль евро на глобальном уровне в 2023 году осталась «в целом стабильной». По мнению Лагард, чтобы изменить ситуацию, Европе необходимо выполнить три ключевых условия. Во-первых, ЕС должен выстраивать «твердую и авторитетную геополитическую основу» — через приверженность свободной торговле и создание надежных систем безопасности, отметил она. Во-вторых, Лагард вновь призвала завершить формирование единого рынка, упростить регулирование, поддерживать стартапы и ускорить создание союза сбережений и инвестиций, прогресс по которому пока остается вялым. В-третьих, она вновь затронула политически чувствительную тему — необходимость совместного финансирования на европейском уровне, в том числе в сфере обороны. По ее словам, это позволило бы создать более глубокий и ликвидный рынок безопасных активов для инвесторов.

Наконец, Лагард подчеркнула, что Европа должна доказать свою способность поддерживать надежную правовую и институциональную базу, чтобы укрепить доверие инвесторов к долгосрочной стоимости евро.