Украина может начать импортировать газ из четырех стран

Украина в ближайшее время может начать импортировать газ из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии по Трансбалканскому коридору.

Об этом сообщила украинский экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"В ближайшее время может начаться импорт [газа] по Трансбалканскому коридору. По сообщению ICIS (консалтинговая компания - прим. ТАСС), пять операторов ГТС по направлению Греция - Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что в случае быстрого согласования регуляторами может "разблокировать" самое дорогое импортное направление газа на Украину ", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сейчас Киев в основном осуществляет импорт газа из Венгрии, Польши и Словакии. Как утверждает Буславец, Украина на прошлой неделе увеличила импорт до 19 млн куб. м в сутки за счет возобновления поставок из Словакии.

По данным экс-министра энергетики, в конце прошлой недели общий уровень его запасов в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составил 6,4 млрд куб. м. При этом ранее украинские СМИ сообщали, что по состоянию на 11 мая запасы газа в ПХГ составляли около 6,02 млрд куб. м.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". При этом остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. С февраля запасы газа в ПХГ Украины остаются на рекордно низком уровне.