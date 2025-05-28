Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики?

Министерство экономического развития России фиксирует признаки переохлаждения экономики, сообщил глава ведомства Максим Решетников. При этом он отмечает, что в последние недели показатели инфляции удерживаются в пределах 3-4%, то есть она замедляется. И хотя еженедельные и ежемесячные данные по инфляции в последнее время немного расходятся, он все же ждет, что в конце мая отмеченная тенденция закрепится.

«Рассчитываем, что это своевременно будет учтено ЦБ при принятии решений, чтобы избежать риски переохлаждения экономики», – сказал глава Минэкономразвития в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его мнению, прогноз по инфляции в России на 2025 год, составляющий 7,6%, является реалистичным.

Ранее, 13 мая, президент России говорил, что власти страны должны добиться замедления инфляции, но предостерег, что при этом экономика не должна быть заморожена.

Об охлаждении российской экономики говорит в первую очередь замедление темпов экономического роста в первом квартале почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если в 2024 году ВВП вырос на 5,4% в первом квартале, то в этом году – лишь на 1,7%, а если исключить календарный фактор (в первом квартале 2024 года было на один день больше из-за високосного года), то рост ВВП составил 2,3%.

«Признаки охлаждения экономики проявляются в замедлении темпов роста в ряде отраслей, включая пищевую промышленность, химическую промышленность и машиностроение. В Центробанке отмечали признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Индексы деловой активности PMI в производственном секторе России и в секторе услуг говорят о том, что производственный сектор по-прежнему в зоне спада, а сектор услуг на грани стагнации, добавляет эксперт.

Также в первом квартале сильно замедлились темпы кредитования, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Выдача ипотеки тоже еще сильнее обвалилась. Потребительские и автокредиты падают тоже двузначными цифрами.

«Если ключевая ставка останется на высоком уровне, то это может привести к дальнейшему замедлению экономики России. Высокая стоимость заимствований ограничивает инвестиции и потребление, что усиливает риски рецессии», – говорит Чернов. «Высокие процентные ставки сделали свое дело: потребительский спрос подавлен, объем заказов у бизнеса снижается, темпы выдач в корпоративном и потребительском кредитовании сокращаются. К примеру, выдача автокредитов за апрель упала почти на треть в годовом выражении», – замечает Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал».

Но главное, что темп роста цен пошел на убыль: годовая инфляция, по данным на 19 мая, впервые за продолжительное время опустилась ниже 10%, добавляет эксперт.

«Тем не менее это все еще высокие темпы инфляции, снижение их неустойчиво, к тому же инфляционные ожидания населения в мае неожиданно выросли. Это значит, что относительно высокие ставки могут продержаться еще довольно долго, до достижения устойчивой динамики дезинфляции», – не исключает Селезнев.

В последнее время многие эксперты ждут, что ЦБ начнет снижать ставку в июне. Однако найти оптимальную точку входа в цикл снижения для ЦБ непросто.

«Финансовым властям нужно найти баланс между мерами по сдерживанию инфляции и поддержкой экономической активности. Здесь позиция рассчитывающего на более оптимистичные показатели ВВП Минэкономразвития относительно снижения ключевой ставки вполне понятна. На наш взгляд, ЦБ в июне может пойти на небольшое снижение ключевой ставки шагом до 500 б. п., а к концу года она может опуститься до 17-18%», – говорит Селезнев.

При этом рост экономики удастся сохранить невысокий – 1-1,5%, а годовая инфляция снизится до 7-8%, прогнозирует эксперт.

Прогноз Минэкономразвития более оптимистичен, там ждут роста ВВП на 2,5%, а вот ЦБ более консервативен – лишь на 1-2%.