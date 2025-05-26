Биткоин вновь достиг отметки в $110 тысяч: что произошло на крипторынке?

Сегодня курс биткоина (BTC) вновь поднялся до отметки в 110 тысяч долларов. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о переносе сроков введения пошлин на товары из Европейского союза, передает РБК.

Колебания стоимости биткоина продолжают коррелировать с громкими высказываниями Трампа. Так, всего три дня назад, 23 мая, после того как стало известно о планах ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, курс BTC упал на 2%.

25 мая президент США Дональд Трамп сделал первое уточнение по этому вопросу. Он сообщил, что по просьбе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен действие пошлин будет отложено до 9 июля 2025 года. Это заявление было сделано после телефонного разговора между сторонами. Фон дер Ляйен подчеркнула, что переговоры начнутся в скором времени.

26 мая в 10:50 по московскому времени стоимость биткоина составила около 110 тысяч долларов. За последние 24 часа цена криптовалюты выросла на 2,1%. До рекордного значения в 111 970 долларов, зафиксированного на прошлой неделе, остается 1,7%. Ethereum (ETH) за последние 24 часа подорожал сильнее — на 3,7%. Ведущий альткоин торгуется около $2,58 тыс.

В ночь на 11 апреля стоимость биткоина впервые в истории достигла 110 тысяч долларов. За последний месяц на Binance, крупнейшей бирже криптовалют, цена биткоина выросла на 25%. К 11:04 по московскому времени биткоин подорожал на 3,91% за сутки и составил 110 936 долларов.