Минэкономразвития заявило о рисках переохлаждения экономики РФ

Минэкономразвития с учетом нынешних показателей инфляции видит риски переохлаждения российской экономики.

Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в последние недели инфляция, по недельным данным, укладывается в диапазон 3-4%.