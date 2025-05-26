В России хотят создать новый нацпроект

Правительство прорабатывает вопрос о создании нового нацпроекта для развития Северного морского пути. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков в ходе заседания комитета 26 мая.

Сенатор напомнил, что в этом году исполняется 500 лет самой идее Северного морского пути. Он отметил, что сегодня его использованию придается очень серьезное внимание на самых различных уровнях.

«На сегодняшний день по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса продумывается идея национального проекта «Северный морской путь Российской Федерации»», — сообщил Широков.

Ранее Широков заявил, что регионам хотят дать право самостоятельно утверждать количество сроков полномочий омбудсменов.