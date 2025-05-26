Названа сумма, необходимая для восстановления Белгородской области

Ориентировочный объем финансирования программы по восстановлению Белгородской области после ущерба, причиненного в результате действий Украины, составляет 157 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики региона, заявил первый заместитель губернатора Илья Пономарев на оперативном совещании, передает РИА Новости.

В своем выступлении Пономарев выделил три основных направления финансирования. Первое связано с обеспечением безопасности: это включает в себя разминирование населенных пунктов и установку систем защиты от дронов. Второе направление — это восстановление инженерной инфраструктуры и оказание социальной поддержки жителям. Сюда входит ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, связи и жилья, а также школ, больниц и социальных объектов. Кроме того, предусматривается компенсация арендной платы, выплаты по социальным контрактам и организация детского отдыха.

Третье направление направлено на восстановление экономического потенциала региона. В данном случае предоставляются льготные займы, субсидии на восстановление деятельности и меры поддержки для отдельных категорий работников, указал Пономарев. По его словам, «150 миллиардов рублей – это цифра достаточно условная».