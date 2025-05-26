Назван российский ресурс, от которого зависит ЕС

Европа активно закупает российский никель, несмотря на санкции. В марте 2025 года его импорт достиг 107,6 млн евро, что стало максимумом с ноября 2023 года. За год поставки выросли на треть, а доля России в европейском импорте увеличилась с 18% до 23%, сообщает РИА Новости.

Основными покупателями никеля являются Эстония, Нидерланды и Финляндия, последняя увеличила импорт в 1,4 раза до 72,3 млн евро, говорится в материале.

По мнению экспертов, ограничение на ввоз российского никеля может вызвать массовые увольнения и обострение социальной обстановки в европейских странах, особенно в Финляндии. Этот металл играет ключевую роль во многих сферах, включая авиакосмическую промышленность, микроэлектронику и производство электромобилей. Альтернативные источники никеля дороги и сопряжены с рисками.

«Металл, пусть и не редкоземельный, но не слишком распространенный, критически важен для многих отраслей», — пишет агентство со ссылкой на специалистов.

Аналитики уверены, что санкции против российского никеля невыгодны ЕС и будут отложены. ЕС наращивает закупки, опасаясь дефицита и роста цен на стратегический ресурс.

Ранее глава МИД Элина Валтонен в беседе с газетой Helsingin Sanomat заявила, что государство поддерживает любые ограничения поставок из России и не возражает против полного эмбарго на никель.