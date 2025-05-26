Украина подготовила для ЕС план по новым санкциям против России

Украина подготовила для ЕС документ с планом по новым антироссийским санкциям.

Об этом сообщило агентство The Financial Times, ссылаясь проект.

Документ под названием «Предлагаемые следующие санкционные шаги для ЕС» разработал офис Владимира Зеленского.

Как отметили в статье, Украина считает, что Евросоюзу нужно ввести санкции в отношении ряда физических и юридических лиц в энергетическом и финансовом секторах, а также в российском военно-промышленном комплексе.

Трамп допустил ужесточение антироссийских санкций

Ранее дипломатический источник в Анкаре рассказал РИА Новости, что санкции против России на каком-то этапе могут стать темой переговоров.