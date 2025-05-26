Эксперты назвали главный фактор роста цен в России

В настоящее время основным фактором, влияющим на повышение цен, является увеличение производственных затрат, а не спроса. Экономика сейчас охладилась, поэтому пора задуматься о разогреве, сообщили в Институте экономики роста имени П.А. Столыпина по итогам опроса бизнеса, передает «Независимая газета».

Исследование, проведенное среди руководителей и владельцев примерно 2,5 тысяч компаний из всех регионов России, показало, что около 60% из них зафиксировали уменьшение объема продаж в натуральном выражении в период с января по март текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время у 20% компаний продажи выросли, а у 20% остались на прежнем уровне. Со снижением выручки столкнулись порядка 56% фирм.

Специалисты проанализировали различия в ценовой стратегии компаний и выявили, что некоторые из них смогли компенсировать снижение объема продаж и выручки за счет повышения цен. Так, более 36% респондентов отметили, что они снижают цены для стимулирования продаж. Примерно 39% опрошенных не меняли цены в последние месяцы. А оставшиеся почти 25% компаний, наоборот, повысили цены.

Среди тех, кто повышал стоимость товаров или услуг, большинство — примерно 67% — объяснили это увеличением различных расходов. Еще 16% участников опроса обосновали повышение цен консолидацией с другими участниками рынка. Также около 9% респондентов признались, что пользуются ситуацией. Примерно 8% опрошенных, объясняя решение повысить цены, упомянули о том, что обслуживание имеющихся кредитов стало дороже.