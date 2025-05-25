Bloomberg: облигации Украины принесли инвесторам убытки из-за конфликта
В 2025 году инвесторы понесли убытки более 10% от вложений в долларовые облигации Украины, сообщает Bloomberg.
«Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем в 10% в 2025 году», — говорится в публикации.
Отмечается, что это худший показатель среди развивающихся и пограничных рынков.
Убытки объясняются угасанием надежд на то, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить обещания, связанные с мирным соглашением по Украине.
Ранее доцент Сергей Суверов назвал влияющие на курс доллара факторы.