Облигации Украины принесли инвесторам убытки из-за конфликта

В 2025 году инвесторы понесли убытки более 10% от вложений в долларовые облигации Украины, сообщает Bloomberg.

«Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем в 10% в 2025 году», — говорится в публикации.

Отмечается, что это худший показатель среди развивающихся и пограничных рынков.

Убытки объясняются угасанием надежд на то, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить обещания, связанные с мирным соглашением по Украине.

Ранее доцент Сергей Суверов назвал влияющие на курс доллара факторы.