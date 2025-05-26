Курс доллара может резко обвалиться: к чему готовиться россиянам с валютой

Внутренний валютный рынок России остаётся малоликвидным, что делает его более подверженным резким колебаниям.

Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, до начала масштабной санкционной кампании Запада против России в начале 2022 года курс доллара составлял 75 рублей. Однако из-за низкой ликвидности российского рынка валютные курсы испытывают значительные колебания.

Например, в начале 2025 года курс доллара достигал 112 рублей, в то время как сейчас он колеблется в пределах 88-89 рублей на межбанке. Экономист считает, что отмена санкций США в отношении Московской биржи может привести к стабилизации ситуации: рынок станет более ликвидным, что снизит вероятность резких изменений.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе он ожидает, что курс доллара вернётся к трёхзначным значениям, что соответствует как федеральному бюджету, так и торговому балансу России. Что касается курса евро, Разуваев выразил сомнения относительно его долгосрочной стабильности.

Он отметил, что еврозона изначально сталкивается с фундаментальными рисками из-за объединения экономик различных стран. Например, выход Германии, Франции или Испании из ЕС может оказать серьёзное влияние на евро. В завершение аналитик добавил, что при улучшении политической ситуации и снятии санкций минимальный курс доллара может составить примерно 80-85 рублей.