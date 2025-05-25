Россия вошла в тройку экономик-лидеров по доходам от торговли

Россия по итогам 2024 года вошла в тройку стран с самым крупным положительным торговым балансом, поднявшись сразу на четыре позиции. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировав статистику, опубликованную национальными ведомствами 91 страны.

Как уточняется в исследовании, лишь треть этих государств — всего 33 — завершили год с профицитом, суммарно заработав на внешней торговле около $2,3 трлн. В то же время остальные 58 стран понесли совокупный дефицит на $2,8 трлн.

Наибольшую прибыль от торговли, как и годом ранее, получил Китай — его профицит составил внушительные $991 млрд. Вторую строчку стабильно удерживает Германия с $258 млрд. Россия замыкает тройку лидеров, показав результат в $151 млрд, что позволило ей уверенно опередить такие экономики, как Ирландия и Нидерланды.

Ирландия, к слову, потеряла сразу два места, переместившись с третьей на пятую позицию: ее профицит составил $98 млрд. Нидерланды напротив укрепили свои позиции, поднявшись на три ступени вверх с показателем $89 млрд.

Также в десятку стран с наибольшим чистым экспортным доходом вошли Швейцария ($77 млрд), Саудовская Аравия ($73 млрд), Норвегия ($69 млрд), Бразилия ($59,5 млрд) и Италия ($55 млрд).

На противоположной стороне списка по-прежнему остаются США, у которых зафиксирован крупнейший торговый дефицит — $1,3 трлн. Второе место по «убыточности» заняла Великобритания с дефицитом $303 млрд. Индия, находившаяся на второй позиции год назад, уступила одну строчку, завершив год с отрицательным сальдо в $263 млрд. Замыкают пятерку стран с самыми крупными дефицитами Франция ($111 млрд) и Турция ($82 млрд).

Эксперты отметили, что укрепление позиций России связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках, а также устойчивым спросом на российскую продукцию в азиатских странах и ряде стран Ближнего Востока.