ЕС отключит более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций

В Евросоюзе планируют отключить более 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

Также, по информации агентства, в ЕС хотят снизить потолок стоимости российской нефти с действующих $60 за баррель до $45.

Однако на пути реализации таких мер есть и очевидные препятствия. Во-первых, они потребуют единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС.

Во-вторых, пункт, касающийся снижения стоимости нефти, необходимо согласовать с администрацией президента США Дональда Трампа, а глава Белого дома не спешит вводить новые санкции против РФ.

Ранее ЕС опубликовал 17-й пакет санкций, в который включил 17 человек и 58 юридических лиц. В Европе уже начали обсуждение 18-го пакета.