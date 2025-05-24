На Дальнем Востоке появятся более 100 тыс. новых рабочих мест к 2030 году

Более 100 тыс. новых рабочих мест будет на Дальнем Востоке к 2030 году.

Этому способствуют новые программы привлечения и удержания кадров в макрорегионе, которые уже показали первые результаты, сообщил ТАСС директор "Восточного центра государственного планирования" (Востокгосплан) Михаил Кузнецов на полях Российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2025".

"К 2030 году на Дальнем Востоке должно появиться более 100 тыс. новых рабочих мест. Этому поможет ряд мер. Это - создание правильных преференций для людей из других регионов России и ближнего зарубежья. Где-то 30 тыс. человек - это модернизация системы подготовки кадров и образования. Еще 15-20 тыс. человек - это возвратная студенческая миграция. Сейчас она уже сильно снизилась, студенты возвращаются в родные регионы после обучения", - отметил Кузнецов.

Также директор "Востокгосплана" подчеркнул, что помогает сохранять кадры и программа "Трудовое долголетие", направленная на поддержку работников предпенсионного и пенсионного возраста.

"Нужно системно решать проблему жилья, обучения и привлечения новых кадров на Дальний Восток", - обозначил Кузнецов.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2025" проходит с 22 по 25 мая одновременно на территориях двух городов - Благовещенск и Хэйхэ. Является выездной площадкой Восточного экономического форума. Всего запланировано более 100 деловых, культурных и событийных мероприятий. Главной темой форума стало укрепление межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики.