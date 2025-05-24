ЕС планирует расширить санкции против судов, перевозящих российскую нефть

Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против судов, якобы перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Кроме того, ЕС рассматривает дальнейшие ограничения в отношении Российского фонда прямых иностранных инвестиций (РФПИ) и кредиторов, которые, как предполагается, помогают России.

Согласно источникам агентства, Евросоюз также планирует включить в следующий пакет антироссийских санкций положения, защищающие европейские предприятия от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

Также Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.