Трамп рекомендовал ввести пошлины в 50% против ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%.

"Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза", - написал он в социальной сети Truth Social.

В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.

Как подчеркнул Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит в торговле между США и ЕС является неприемлемым и достигает $250 млн.

По данным аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, дефицит в торговле с ЕС в 2024 году вырос на 12,9% и достиг $235,6 млрд.