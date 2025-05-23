Миронов высказался о новом проекте «большой приватизации»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции Сергей Миронов рассказал, что думает о новом проекте «большой приватизации», передает «Царьград».

Как заявил ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, 55 трлн рублей на вкладах населения можно привлечь на фондовый рынок для покупки акций крупных компаний в рамках «большой приватизации». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что ведомство намерено подготовить предложения по программе.

Масштабная программа приватизации государственных активов – «новая попытка повторения старой аферы». Он назвал приватизацию «быстрыми деньгами сегодня». В перспективе она предполагает снижение доходной базы бюджета, отметил Миронов.

«Надо не сбывать с рук имущество, а делать его прибыльным. Нужно ли это гражданам? У нас уже была афера с появлением миллионов новых собственников. Но тогда людям хотя бы бумажки под названием «ваучер» раздали», – подчеркнул депутат.

«Большая приватизация», по его словам, предполагает, что «вкладчики, будучи в здравом уме и твердой памяти, заберут деньги из банков, где у них гарантированный доход, и на свой страх и риск вложатся в акции предприятий».