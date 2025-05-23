Стало известно, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины

Введение Евросоюзом ограничительных мер в отношении поставок удобрений из России окажет наиболее значительное влияние на Германию, Польшу и Словению. В этих странах доля российской продукции в общем объеме импорта превышает 50%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Европейским парламентом ранее было утверждено введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. Решение принято вопреки протестам европейских фермеров, которые прогнозируют резкое повышение стоимости ключевых для них товаров. Как ожидается, документ должен утвердить Советом ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале.

В первом квартале текущего года 21 государство Европейского союза приобрело у Российской Федерации удобрений на сумму 550 миллионов евро. Это составляет 25,6% от общего объема европейского импорта удобрений, что на 1 процентный пункт меньше, чем в предыдущем году.

В структуре импорта Германии удобрения из России занимают лидирующие позиции, составляя 63%. За последний год их доля увеличилась на 4,4 процентных пункта. В Польше доля российских удобрений в закупках составила 61%, что на 9% больше, чем годом ранее. В Словении этот показатель снизился на 12% и составил 56%. В Болгарии доля России в поставках удобрений увеличилась более чем в два раза — с 15% до 34%. В Литве этот показатель также вырос, составив 27% против 13% годом ранее. В Румынии доля российских удобрений осталась на уровне прошлого года и составила 23%.

Около 20% российских товаров импортируется в Нидерланды и Венгрию, а в Испанию, Францию и Бельгию — примерно 10%.