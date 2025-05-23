Аграрии в России начали отказываться от посевов пшеницы и ржи

Российские аграрии начали отказываться от посевов пшеницы и ржи. Они стремятся переориентироваться на масличные культуры (подсолнечник, рапс) и бобовые, сообщает «Коммерсант».

Объем посевных площадей под пшеницу в 2025 году может составить 28,2 млн га. Так, показатель сократится на 0,3 млн га год к году, пишет издание со ссылкой на директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова. Согласно прогнозу управляющего директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, объем достигнет 27,4 млн га, показатель снизится на 4% год к году.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, площади под озимой пшеницей за год уменьшились на 0,5 млн га. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко допускает снижение показателя для яровой пшеницы, сев которой пока не завершился.

Цены на пшеницу упали до минимума с июля 2024 года

«Пшеница не единственная культура, которой коснется пересмотр площадей. Дмитрий Рылько говорит о сокращении сева ячменя и гречихи. Дмитрий Краснов — о сокращении площадей под кукурузу. Постепенно исчезает с российских полей рожь», — пишет издание.

По информации, полученной от источника на сельскохозяйственном рынке, правительство по-прежнему стремится сохранить лидирующие позиции России в мировом производстве зерновых, в том числе пшеницы. Не исключено, что для поддержания интереса бизнеса к этой отрасли в будущем могут быть предоставлены различные преференции для аграриев, отметило издание.