Американские власти не планируют снижать полоток цен на нефть из России, который ранее установила G7. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил один из европейских чиновников.

— США не убеждены в необходимости снижения предельных цен на российскую нефть, — высказался он.

Кроме того, на данный момент власти США уверены в том, что цены на нефть уже снижаются. По словам чиновника, Вашингтон занимает полностью открытую позицию по этой идее, там также продолжат обсуждение вопроса.

В агентстве Reuters отметили, что в ходе переговоров в Канаде финансовые министры и управляющие центральными банками стран «большой семерки» пообещали, что смогут устранить проблему всемирного дисбаланса в экономике мира.

Также во время встречи они поговорили о снижении предельной цены G7 на экспорт российской сырой нефти до 50 долларов за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может рассмотреть возможность введения новых «разрушительных» санкций против России, если не удастся достичь соглашения по Украине.