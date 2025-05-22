В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на овощи и картофель

Минсельхоз России ожидает, что цены на овощи и картофель на внутреннем рынке начнут снижаться с июля. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут, передает РИА Новости.

Она отметила, что в 2025 году было высажено на десять тысяч гектаров больше картофеля, чем в прошлом году, а овощей — на 6,8 тысяч гектаров.

«Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи», — добавила Лут.

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По данным Росстата, картофель в РФ в апреле подорожал на 14%. Также выросли цены на белокочанную капусту — на 20,2%, свеклу — на 16,9%, лук репчатый — на 16,1%, морковь — на 9,7% и другие овощи. Лут связала это с высоким урожаем и падением цен в 2023 году, на фоне которого стоимость продуктов в 2024-2025 годах кажется высокой.