В МВФ оценили позиции доллара после понижения рейтинга США

Международный валютный фонд не прогнозирует изменения роли доллара как мировой резервной валюты, рассказала директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило кредитный рейтинг США до «АА1» с «ААА» на фоне роста госдолга страны.

«Государственные облигации США являются активом-убежищем, а доллар США, конечно, играет ключевую роль в качестве мировой резервной валюты. Мы не видим никаких изменений в этих функциях», — отметила Козак.

По ее словам, МВФ считает «критической» роль долгового рынка США, подкрепленного уровнем ликвидности, а также надежностью американских государственных институтов.

Moody's понизило рейтинг США из-за растущего госдолга

Напомним, что в мае 2023 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что страны мира постепенно отказываются от доллара как резервной валюты. При этом она отметила, что альтернатив ему в ближайшее время нет.