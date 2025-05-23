В США прекратят чеканить одноцентовые монеты

Министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности. Об этом сообщает CNN.

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Представитель ведомства подчеркнул, что в мае правительство сделало последний заказ заготовок для пенни. Монетный двор США будет чеканить одноцентовые монеты только до исчерпания их запасов.

В заявлении минфина подчеркивается, что данное решение является еще одним примером эффективности новой администрации президента США для налогоплательщиков.

В ведомстве прогнозируют, что прекращение чеканки пенни поможет сэкономить около $56 млн.

Отказ от одноцентовых монет был ожидаемым шагом, ведь себестоимость монеты превышала ее номинал, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что минфин США прекратит выпускать одноцентовые монеты после более чем 200 лет чеканки, прекращение их выпуска ожидается в начале следующего года.

Одноцентовые монеты впервые начали чеканить в США в 1793 году.