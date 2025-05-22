Европарламент утвердил пошлины на российские удобрения

Европейским парламентом утверждено введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. Решение принято, несмотря на опасения европейских фермеров, которые прогнозируют резкий рост цен на товары, имеющие для них ключевое значение, передает РИА Новости.

За проект документа проголосовали 411 депутатов, против — 100, 78 воздержались. Теперь решение должно быть одобрено Советом Европейского союза и опубликовано в официальном журнале. После этого оно начнет действовать. Евросоюзом было импортировано 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году (это четверть всего импорта).

Источник агентства в Европарламенте ранее сообщил, что это решение уже поддержал комитет по внешней торговле. Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.

18 января Еврокомиссия выступила с предложением ввести новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Это предложение было сделано с целью защиты Европейского союза от возможной зависимости от Москвы в этой области. В Еврокомиссии подчеркнули, что новые ограничения не будут распространяться на транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в другие страны.