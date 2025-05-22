Глава JPMorgan предупредил о риске «стагфляции» для экономики США

Риски того, что экономика США может скатиться в стагфляцию из-за геополитической напряженности, ценового давления и дефицита, исключать нельзя, заявил в четверг генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, согласно Bloomberg News.

Выступая на телеканале Bloomberg Television на мероприятии, организованном JPMorgan в Шанхае, Даймон отметил, что, по его мнению, Федеральная резервная система правильно подходит к текущей экономической ситуации.

Центральный банк оставил процентные ставки без изменений в начале этого месяца, заняв выжидательную позицию в отношении денежно-кредитной политики, поскольку чиновники стремятся получить больше ясности относительно влияния масштабных американских тарифов.

Недавние данные свидетельствуют о некоторой устойчивости экономики США, хотя ФРС отметила риски роста инфляции и безработицы. Отдельные исследования показали ухудшение потребительских настроений и повышение инфляционных ожиданий из-за тарифов.

"Я не согласен с тем, что мы находимся в идеальной ситуации", — сказал Даймон, добавив, что признаки более широкой экономической силы не "говорят вам о том, каким будет будущее".

Он утверждал, что "вероятность роста инфляции и стагфляции немного выше, чем думают другие люди". Стагфляция относится к периоду вялой экономической активности в сочетании с упорно повышенным ростом цен.

Президент США Дональд Трамп ввел карательные "ответные" тарифы как на друзей, так и на врагов в начале апреля, но позже частично отложил сборы, чтобы дать должностным лицам Белого дома больше времени для переговоров по десяткам отдельных торговых соглашений. Пошлины на Китай также были временно приостановлены и снижены, что укрепило надежды на ослабление глобальной торговой напряженности.

Тем не менее, базовые 10% тарифы и сборы на такие товары, как сталь, алюминий и автомобили, остаются в силе. По некоторым оценкам, эффективная тарифная ставка США также выше, чем она была в начале второго срока Трампа у власти, и находится на самом высоком уровне с 1930-х годов.

Отдельно Даймон сказал, что хотел бы видеть больше "определенности" вокруг масштабного налогового и расходного пакета, который в настоящее время обсуждается в Конгрессе.

"Я бы предпочел, чтобы это было сделано", — сказал Даймон.

Однако он отметил, что законодателям США придется решать "проблему дефицита" страны.

Ожидается, что Палата представителей США проведет предрассветное голосование по "большому, прекрасному" бюджетному законопроекту Трампа, при этом республиканцы, имеющие власть в палате, надеются преодолеть дни внутренних разногласий по этому вопросу.

Наряду с продлением налоговых льгот 2017 года, законодательство сократит налоги, взимаемые с чаевых и автокредитов, увеличивая при этом расходы на оборону и безопасность границ. В законопроект также включены сокращения ключевых продовольственных и медицинских программ для малообеспеченных американцев.

Беспартийные аналитики заявили, что изменения добавят от $3 триллионов до $5 триллионов к долговой нагрузке США в $36,2 триллиона.